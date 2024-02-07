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Политолог Суслов: Зеленский находится в очень тяжелой ситуации

08:51
  • среда
  • 07 февраля 2024

Залужный пользуется популярностью в ВСУ, а Зеленский – нет

Готовы ли западные политики и дальше тратить средства на вооружение Украины? Верят ли они всерьёз в то, что киевский режим способен добиться военного успеха? А если нет, то на что рассчитывают? И не охладеет ли интерес Запада к Украине из-за конфликта между Зеленским и главкомом Залужным?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрием Сусловым.

"Думаю, что Зеленский находится в очень тяжелой ситуации. Потому что рейтинг Залужного даже по внутриукраинским опросам существенно превышает рейтинг Зеленского. Залужный пользуется популярностью в ВСУ, а Зеленский – нет", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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