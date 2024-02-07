ВС России уничтожили четыре опорных пункта противника

Также уничтожены более 40 позиций полевой артиллерии ВСУ

Новые данные от Минобороны. На Краснолиманском направлении за сутки подразделениями группировки "Центр" уничтожены четыре опорных пункта противника и более 40 позиций полевой артиллерии. В районе Торска потери ВСУ составили до 240 военнослужащих.

Огневую поддержку с воздуха нашим сухопутным подразделениям обеспечивают экипажи вертолетов Ка-52. На Луганском направлении "Аллигаторы" точным ударом неуправляемых ракет уничтожили опорный пункт и скопление бронетехники противника.

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