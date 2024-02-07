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ВС России уничтожили четыре опорных пункта противника

08:36
  • среда
  • 07 февраля 2024

Также уничтожены более 40 позиций полевой артиллерии ВСУ

Новые данные от Минобороны. На Краснолиманском направлении за сутки подразделениями группировки "Центр" уничтожены четыре опорных пункта противника и более 40 позиций полевой артиллерии. В районе Торска потери ВСУ составили до 240 военнослужащих.

Огневую поддержку с воздуха нашим сухопутным подразделениям обеспечивают экипажи вертолетов Ка-52. На Луганском направлении "Аллигаторы" точным ударом неуправляемых ракет уничтожили опорный пункт и скопление бронетехники противника.

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