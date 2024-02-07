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Российским бойцам вручили награды прямо на передовой

08:43
  • среда
  • 07 февраля 2024

Военнослужащие удостоены медалей "За отвагу"

В Херсонской области прямо на передовой вручили государственные награды военнослужащим отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота.

Долгое время наши бойцы успешно предотвращают попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра и не допускают проникновения украинских диверсантов вглубь новых российских регионов.

За мужество, проявленное в ходе выполнения боевых задач на Запорожском и Херсонском направлениях, военнослужащие удостоены медалей "За отвагу". Большинство морпехов отличились, отражая так называемое контрнаступление радикалов в районе населенного пункта Работино.

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