Минобороны представило новых героев спецоперации

Отличились сержант Станислав Цыганков и старшина Евгений Чернышёв

Информация о подвигах наших военнослужащих в зоне СВО. Сержант Станислав Цыганков и его расчет гаубицы Д-30 поддерживал мотострелков, ведущих ожесточенные бои с националистами. Несмотря на постоянные обстрелы противника, наши артиллеристы прицельным огнем уничтожили наблюдательный пункт и ангар с автомобильной техникой врага.

Старшина Евгений Чернышёв обнаружил на подлёте к российским позициям FPV-квадрокоптер неприятеля и быстро сбил его с боевого курса, применив антидроновое ружье. Беспилотник рухнул в лесополосе в 300 метрах от расположения наших войск и взорвался.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"