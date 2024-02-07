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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:44
  • среда
  • 07 февраля 2024

Отличились сержант Станислав Цыганков и старшина Евгений Чернышёв

Информация о подвигах наших военнослужащих в зоне СВО. Сержант Станислав Цыганков и его расчет гаубицы Д-30 поддерживал мотострелков, ведущих ожесточенные бои с националистами. Несмотря на постоянные обстрелы противника, наши артиллеристы прицельным огнем уничтожили наблюдательный пункт и ангар с автомобильной техникой врага.

Старшина Евгений Чернышёв обнаружил на подлёте к российским позициям FPV-квадрокоптер неприятеля и быстро сбил его с боевого курса, применив антидроновое ружье. Беспилотник рухнул в лесополосе в 300 метрах от расположения наших войск и взорвался.

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