Действия киевского режима поражают своей жестокостью

Москва не сомневается, что цель и время нападения украинских националистов на Лисичанск было выбрано не случайно. Об этом заявил российский постпред Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН, созванного по инициативе Москвы.

Дипломат отметил - за последние полтора месяца это уже четвертый подобный теракт. Действия киевского режима поражают своей жестокостью. Лисичанск, где погибли 28 человек, в том числе беременная женщина, предположительно, атакован из РСЗО "Хаймарс". Кстати, для использования этой установки Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном.

Украинская власть сделала выбор в пользу терроризма. О чем свидетельствуют не только откровенные заявления её главарей, но и предпринимаемые ею действия, заявил наш постпред.

Василий Небензя также отметил: Москва обладает неопровержимыми доказательствами того, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит американской системой Patriot. Это делает Вашингтон соучастником преступления.

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