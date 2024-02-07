Этот вид занесен в Красную книгу

В Приморье спасли детеныша гималайского медведя. Его обнаружили охотинспекторы при проведении очередного рейда.

Малыш, похоже, остался без матери и, скорее всего, не выжил бы в природе. Сейчас он направлен в центр реабилитации диких животных в село Алексеевка. Там медвежонок сможет продолжить зимнюю спячку, а через несколько месяцев, когда подрастет, его выпустят на волю.

Каждый год в регионе спасают несколько юных косолапых, оказавшихся без родительской опеки. Этот вид медведей занесен в Красную книгу.

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