Собянин: Почти 885 тыс. предприятий МСП насчитывалось в Москве на начало года

Они заплатили порядка 976,7 млрд рублей налогов

В Москве работают почти 885 тысяч предприятий малого и среднего предпринимательства. Только в прошлом году было создано 180 тысяч субъектов МСП, сообщил Сергей Собянин. Предприятия заплатили порядка 976,7 млрд рублей налогов. Больше всего ИП открылось в секторе торговли.

"Активность и азарт тысяч людей, стремящихся быть хозяевами собственной судьбы и реализовать собственные идеи. Огромный потенциал столичного рынка. Благоприятный бизнес-климат. Качественная инфраструктура предпринимательства, которая к тому же постоянно растет. И – не в последнюю очередь – система поддержки правительства Москвы, которую мы оказываем в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", – пояснил мэр.

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