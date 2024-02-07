ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

09:27
  • среда
  • 07 февраля 2024

Медпомощь там получают больше 90 тысяч жителей

С начала года на северо-востоке и юге Москвы открылись несколько новых поликлиник. На улице Ленская теперь работают филиалы поликлиники №218 и детской поликлиники №11, а на улице Автозаводская – новые филиалы поликлиники №67 и детской поликлиники №61. Все здания полностью соответствуют новому московскому стандарту. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, медпомощь там получают больше 90 тысяч жителей Бабушкинского и Даниловского районов, в том числе 17 тысяч детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Поликлиника
Поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.