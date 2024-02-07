Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Медпомощь там получают больше 90 тысяч жителей

С начала года на северо-востоке и юге Москвы открылись несколько новых поликлиник. На улице Ленская теперь работают филиалы поликлиники №218 и детской поликлиники №11, а на улице Автозаводская – новые филиалы поликлиники №67 и детской поликлиники №61. Все здания полностью соответствуют новому московскому стандарту. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, медпомощь там получают больше 90 тысяч жителей Бабушкинского и Даниловского районов, в том числе 17 тысяч детей.

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