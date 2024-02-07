Белый дом опроверг слова Такера Карлсона о попытках сорвать его интервью с Путиным

Карслон намерен взять интервью у российского президента

В американском Белом доме отреагировали на слова Такера Карлсона о попытках администрации президента США сорвать его интервью с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер категорически отвергла эти заявления.

"Абсолютно нет", - заявила Жан-Пьер.

Ранее Такер Карслон прилетел в Москву. Накануне он выпустил видеоролик с анонсом интервью с Владимиром Путиным. Причиной решения поговорить с российским лидером Карлсон назвал то, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

В видеоролике Карлсон также рассказал о попытках Белого дома сорвать его планы. По словам журналиста, первый инцидент произошел три года назад, а второй случился недавно.

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