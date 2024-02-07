Блиновскую посадили в камеру СИЗО с кандидатом и доктором наук

"Королева марафонов" содержится в обычной четырехместной камере

Сокамерницами Елены Блиновской в московском СИЗО-6 оказались ученые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам информированного собеседника агентства, "королева марафонов" содержится в обычной четырехместной камере. Ее соседками стали кандидат наук и доктор наук.

Все они впервые попали в места лишения свободы, но сокамерницы Блиновской находятся в СИЗО дольше нее, пишет Газета.ru. Источник добавил, что соседей по камере обычно подбирают так, чтобы у них не возникало конфликтов.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств. Тогда "королеву марафонов" поместили под домашний арест. В январе из-за нарушений условий содержания Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля.

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