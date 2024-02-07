Небензя обвинил США в причастности к зверствам Киева

Этот вопрос обсуждался в Совбезе ООН

28 погибших, среди которых беременная женщина и пятилетний ребёнок. Под обломками оказались погребёнными порядка 40 человек. Четверо пострадавших до сих пор остаются в крайне тяжёлом состоянии. Вот результат циничного удара киевского режима по пекарне в Лисичанске, где в выходной день отдыхали мирные граждане. Срочное заседание Совбеза ООН постпред России Василий Небензя начинает весьма резко. Москва классифицирует произошедшее не иначе как теракт.

"За последние полтора месяца это уже четвертый теракт подобного рода. Действия киевского режима поражают своей жестокостью и изощрённой человеконенавистнической природой", - заявил Василий Небензя.

Показательно, что ни в одном из случаев в непосредственной близости от эпицентра ударов военной инфраструктуры не было. Однако украинских неонацистов этот факт абсолютно не остановил - это не помешало им целенаправленно бить высокоточным оружием по мирным жителям. На месте трагедии в Лисичанске найдены фрагменты реактивных снарядов – предположительно, речь идёт об американской РСЗО Хаймарс. В представительстве США при ООН поспешили уйти от ответственности.

"Мы видели сообщения об ударе по пекарне на оккупированном Россией востоке Украины. Хоть мы и не можем проверить эту информацию из независимых источников, Соединённые Штаты выражают искренние соболезнования семьям погибших. Однако следует отметить, что подобные заявления тяжело проверить", - сказал Роберт Вуд, заместитель постоянного представители США при ООН.

Именно такая реакция западных патронов и заставляет ВСУ чувствовать безнаказанность и вседозволенность. Впрочем, Киев настолько сильно зависим от Вашингтона, что не может проявить самостоятельность даже при выборе цели для удара. Сначала приходится советоваться с заокеанским партнёром. Об этом ещё в августе 2022 проговорился представитель главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий. Об этом своим забывчивым коллегам напомнил постпред России Василий Небензя.

"Среди подобных недавних чудовищных преступлений бандеровской хунты – совершенный 24 января преднамеренный теракт против военно-транспортного самолета "Ил-76" ВКС России, перевозившего 65 украинских военнопленных для согласованного обмена. Сегодня у нас имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК "Пэтриот", что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления", - заявил Василий Небензя.

Коллективная амнезия американского коллеги распространилась и на представителя Великобритании. Речь дипломата изобилует очередной порцией обвинений России. А вот на тему непосредственного участия в украинском конфликте Лондона красноречиво промолчал.

"Своему британскому коллеге я бы хотел сказать, что это ваш бывший премьер Борис Джонсон в апреле 2022 примчался в Киев в то время, когда был практически готов договор между Россией и Украиной. Его оставалось только финализировать. Он примчался в Киев и повелел своим киевским марионеткам продолжать войну против России. Таким образом, ваш бывший премьер Борис Джонсон является соучастником преступлений киевского режима", - отметил Василий Небензя.

Полная поддержка Вашингтона, Лондона и Брюсселя, которым плевать на покалеченные судьбы и разрушенные семьи. Жители Запада живут в условиях жесточайшей цензуры. Впрочем, есть надежда, что когда-нибудь до них дойдёт вся правда о зверствах Киева. Кроме того, Небензя заявил, что украинские боевики "озверели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают теракты на территории РФ", добавив, что все причастные понесут ответственность.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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