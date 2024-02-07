На Западе началась истерика после сообщений об интервью Карлсона с Путиным

Интервью выйдет без монтажа и без купюр

После нескольких дней молчания, загадочных появлений и исчезновений Такера Карлсона в коридорах Большого театра, ресторанов и торговых центров - накануне автомобиль журналиста вместе с его оборудованием видели у московской гостиницы, а потом у администрации российского президента. Американский журналист приоткрывает завесу тайны, зачем он приехал в Москву.

"Американцы не знают ничего о том, что происходит здесь, в России и в 600 милях от Украины. Но они должны это знать, что они оплачивают. Они думают, что ничего не поменялось, потому что их СМИ коррумпированы. За время войны на Украине они поговорили с большим количеством украинцев, записали много интервью с президентом Украины Зеленским. Но ни один западный журналист не поинтересовался Путиным", - заявил Такер Карлсон.

То есть то, чего так яро боялись в Вашингтоне, все-таки случилось! На официальном сайте Такера появился анонс будущего документального фильма. Независимый журналист всегда стремился вывернуть наизнанку решения американских политиков, за что был уволен с ведущего телеканала "Фокс Ньюс". Но даже в интернете аудитория Карлсона только росла. Он не раз брал интервью у мировых лидеров. Но это обещает побить все рекорды по просмотрам. Анонс разговора с российским лидером всего за несколько часов после его публикации набрал уже почти 60 миллионов просмотров. Видеообращение Такера скопировал себе на страницу даже Илон Маск и пообещал кое-что еще.

"Илон Маск пообещал не блокировать интервью, когда его выложат на платформе "Икс". И мы благодарны за это. Западные страны, наоборот, сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это интервью на их менее принципиальных платформах. Потому что они боятся информации, которую они не могут контролировать", - заявил Карлсон.

Хотя непонятно, как в стране, которая трезвонит о самой отшлифованной в мире демократии, может вообще встать вопрос о блокировке? Сенсация вызвала настоящую истерику в американской прессе и телеэфирах. Журналисты соревновались в заголовках, где один другого краше. Порой доходит до настоящей паранойи. Телеканалы стараются либо совсем не говорить об этой животрепещущей теме, либо посильней уколоть Такера. Словно, не понимая, насколько лишь подогревают интерес к этому интервью.

Некоторые коллеги, понимая, насколько дело серьезное и опасное, предупреждают: "Если Такер Карлсон не будет осторожен, он может стать следующим Джулианом Ассанжем. Не было недостатка в звонках как от политиков, так и от представителей истеблишмента в СМИ с призывами арестовать его в связи с его визитом в Россию. Эти существа мстительны".

В соцсетях тут же вспомнили, кто из иностранных телеканалов раньше брал интервью у Владимира Путина. Впрочем, тогда это называли журналистикой. А теперь предательством.

Как настоящий журналист, Такер Карлсон, конечно, хочет услышать и вторую сторону – Украину. Он направил запрос об интервью и Владимиру Зеленскому. Но предупредил – в этот раз все будет не так, как привык украинский актер – без ширмы и грима. Вопрос, согласится ли на такое главарь киевского режима?

Интервью с российским лидером, сообщил Такер, выйдет так, как его запишут. Без монтажа, без купюр. Это, видимо, и пугает американский истеблишмент.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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