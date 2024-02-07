Херш: Расследование по "Северным потокам" могли провалить намеренно

Кремль подчеркнул необходимость установления исполнителей и заказчиков диверсии

Прокуратура Швеции сегодня намерена вынести решение по делу о подрывах газопроводов "Северный поток". Как утверждают немецкие СМИ, будет объявлено о прекращении расследования. Якобы шведские специалисты не смогли установить подозреваемых. А вот американский журналист Сеймур Херш заявил, что дело намеренно завели в тупик, а все причастные к терактам давно известны. За ситуацией активно следят в Кремле. Дмитрий Песков накануне подчеркнул необходимость установления исполнителей и заказчиков диверсии.

За полтора года, пока шло разбирательство, шведская прокуратура так и не смогла найти подозреваемых в диверсии на "Северных потоках". Сегодня, как ожидается, Стокгольм объявит о прекращении расследования. Никаких подвижек в деле и у датской стороны. Однако поверить в провал сразу двух следственных групп готовы далеко не все. Американский журналист Сеймур Хёрш уверяет: власти Дании и Швеции прекрасно знали о том, кто причастен к подрыву газопровода.

"Неспособность этих двух стран завершить расследование, возможно, объясняется тем, что, как мне сказали, некоторые высокопоставленные чиновники в обеих странах прекрасно понимали, что происходит", - заявил Сеймур Херш.

По мнению Хёрша, вина за подрыв российских газопроводов лежит лично на президенте Америки. Незадолго до взрывов США осуществляли погружения в Балтийском море. И тот факт, что Джо Байден не стал инициировать собственное расследование, а предпочёл отмолчаться, выглядит по меньшей мере странно.

Особого интереса к процессу не проявил и немецкий канцлер Олаф Шольц. Впрочем, Германия пока продолжает разбирательство. Тем более, что в арсенале следователей вскоре могут появиться новые улики: Швеция вроде как готова передать ФРГ собранные доказательства. В том числе части разрушенных труб. Следы взрывчатки с них сравнят с теми, что были найдены на яхте "Андромеда". Именно это судно – как полагают следователи – могло доставить на место водолазов, заложивших взрывные устройства на "Северном потоке". При этом с Москвой ни информацией, ни тем более находками европейские коллеги делиться не захотели. Хотя Россия, отметил пресс-секретарь президента, не раз запрашивала данные.

В успешном завершении расследования, казалось бы, должна быть заинтересована и Германия, которая сама пострадала в результате подрыва газопровода. Однако пока молчание европейских следователей больше похоже на замалчивание. Того, что и так всем хорошо известно.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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