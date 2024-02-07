Биолог рассказала об угрозе для застрявших во льдах косатках

Животные могут замерзнуть

Этим утром береговая охрана Японии начала поиски попавших в беду косаток. Но там, где их видели ранее, никого не оказалось. Возможно, их найдут в другом месте, если ледовые массы сместились. Кроме того, животные могли выбраться или, напротив, погибнуть.

Официально японские власти ситуацию не комментируют. О происшествии стало известно накануне. Это видео сняли в Кунаширском проливе. В крошечной полынье посреди бескрайнего ледового поля отчаянно бьётся за жизнь стая косаток. В ней больше 10 особей, 3 или 4 детёныша. Со всех сторон - огромные тяжёлые глыбы. Млекопитающим тесно. Чтобы дышать, приходится выныривать по очереди.

"Если мы знаем, допустим, что белухи регулярно попадают в ледовый плен, потому что они живут и держатся у льдов в зимнее время, для косаток это нетипично. Они, как правило, избегают льдов. Поэтому здесь мы не видим какой-то обычной ситуации. Конечно, животные в стрессе. И всё, что они сейчас пытаются сделать, это продолжать дышать", - рассказала Татьяна Шулежко, кандидат биологических наук, специалист по морским млекопитающим.

В 2005-м подобная история закончилась печально. Косатки, которые попали в ловушку в этом самом месте, погибли.

"В этой ситуации косатки не могут нормально дышать, они не могут нормально двигаться, поэтому нарушается терморегуляция, и животные могут просто замерзнуть. Косатки не могут нормально кормиться, и это очень опасная ситуация для животных. Если им не помочь, то, вероятно, они погибнут в ближайшее время", - сообщила Евгения Волкова, научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", морской биолог.

Надеяться на погоду не приходится. Сильный ветер, который мог бы разогнать льды, ожидают только к выходным. Японские спасатели заявили, что косатки не подпадают под действие местного закона о защите животных. И поэтому не спешат к ним на помощь.

Недалеко от места ЧП находятся несколько российских ледоколов. У отечественных специалистов большой опыт. 8 лет назад из ледового плена успешно спасли косаток у берегов Сахалина. Росрыболовство и наше посольство предложили помощь, но ответных запросов не поступало. Странное бездействие прокомментировали в нашем МИДе:

"Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы, Гринписа и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?"

По словам местных синоптиков, воды пролива по-прежнему покрыты плотным льдом, который медленно смещается к югу. За судьбой косаток продолжают следить уже по всему миру.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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