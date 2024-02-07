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Запрет на высадку животных без хозяина распространят на электрички

11:04
  • среда
  • 07 февраля 2024

Поменять правила решили после резонансной истории с котом Твиксом

Запрет на высадку животных без хозяина из поездов планируется распространить и на электрички.
Затравленная из-за гибели Твикса россиянка написала заявление

Об этом в среду, 7 февраля, сообщил РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников. Новые правила, действующие в отношении поездов дальнего следования, распространятся и на пригородные перевозки.

"Единственное, это потребует проведения от нас проведения некоторого количества корпоративных процедур", - отметил он.

11 января проводница поезда "Екатеринбург - Санкт-Петербург" выбросила в Кирове из вагона кота, который убежал от хозяина и бегал по составу. Кот умер из-за укуса животного и обморожения в километре от городского вокзала. Его тело нашли волонтеры.

Позже стало известно, что проводницу временно отстранили от работы. В РЖД извинились перед хозяином погибшего кота и заявили, что проводникам запретят высаживать животных из поездов. Соответствующие изменения внесли в документы, которые касаются перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. 

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