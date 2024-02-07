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Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

11:35
  • среда
  • 07 февраля 2024

В Госдуме назвали его "законом о негодяях"

Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных сил (ВС) России и призывах к осуществлению действий против безопасности России.

К виновным будет применяться не только уголовная статья, но и такая мера уголовно-правового наказания как конфискация имущества, отметил первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев.

31 января законопроект приняли в окончательном чтении в Госдуме. Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин назвал закон о конфискации имущества "законом о негодяях".

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