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Около 770 тыс кв метров индивидуального жилья ввели в ТиНАО в 2023 году

11:55
  • среда
  • 07 февраля 2024

В Москве замечен спрос на ИЖС

На присоединенных территориях Москвы было построено и введено в эксплуатацию 769,1 тысячи квадратных метров индивидуального жилья.

Это и крупные жилые комплексы, и малоэтажки и индивидуальные дома, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"На присоединенных к столице территориях строятся самое разное жилье. Мы стараемся соблюдать разумный баланс в развитии всех составляющих, однако в последние годы отмечаем рост объемов индивидуального жилья", - рассказал он.

В последние годы в столице отмечен рост индивидуального жилья по причине благоприятной экологической обстановка, низкая себестоимость и короткие сроки строительства. Кроме того, спрос поддерживает развитая социальная, транспортная и рекреационная инфраструктура.

"Большой спрос на строительство в сегменте ИЖС обеспечивают такие факторы, как ипотека и развитие социальной инфраструктуры", - заявил соруководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

В настоящий момент на долю ИЖС приходится 20-25% от общего объема ввода жилья в ТиНАО, отметил он.

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