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Названа дата выхода интервью Путина журналисту Карлсону

12:14
  • среда
  • 07 февраля 2024

Анонс уже набрал более 60 миллионов просмотров

Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может быть опубликовано в четверг, 8 февраля.

Такие сроки приводит американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Интервью длится два часа, журналист Алекс Джонс назвал его "эпичным".

Предприниматель Илон Маск обещал Карлсону не блокировать интервью с Путиным в социальной сети X. Американский журналист подчеркнул, что это интервью очень важно, так как в США "абсолютно не в курсе происходящего в России и на Украине".

Тем временем анонс интервью Путина уже набрал более 60 миллионов просмотров, передает РИА Новости.

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