Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада

Работают дворники и техника

Циклон "Ольга" хозяйничает в столичном регионе. Уже несколько часов в разных районах Москвы идёт сильный снег. До конца дня сугробы могут превысить отметку в 58 сантиметров. Так снежно последний раз в этот день было в конце прошлого века.

Городские службы с ночи работают в режиме повышенной готовности. Постоянно идёт мониторинг состояния улично-дорожной сети. Где-то очистка уже началась. Работают дворники и техника.

Помимо снегопада, возможны и сильные порывы ветра до 17 метров в секунду. А ещё в ближайшие дни в городе будут перепады давления. Сегодня показатели упадут до 723 мм ртутного столба, а к субботе подскочат до 749.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"