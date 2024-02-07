Собянин рассказал об открытии двух новых поликлиник

Продолжается большая программа капитального ремонта в устаревших поликлиниках

Две новые поликлиники открылись на северо-востоке и юге Москвы. Об этом сегодня в соцсетях рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Медицинскую помощь по новому московскому стандарту получают жители Бабушкинского и Даниловского районов. Всего в столице работают уже 20 новых поликлиник. Больше половины из них открыты в минувшем году.

Высококвалифицированные врачи, современные виды диагностики и комфортные зоны ожидания. Сразу две новые поликлиники открыли свои двери для пациентов на северо-востоке и юге столицы в январе 24 года. Здания на Ленской и Автозаводской улицах полностью соответствуют новому московскому стандарту и оснащены лучшим оборудованием.

"Аппараты УЗИ, рентген, рентгеновское оборудование, мамографическое оборудование. Отоларинголог, офтальмолог. Все специалисты оснащены новейшим оборудованием полностью. Они прошли обучение на новейшем оборудовании и работают с удовольствием", - рассказала Наталья Кравцова, заведующая городской поликлиникой №218, филиал №1.

Самые посещаемые кабинеты для удобства пациентов расположены на нижних этажах. Так же в здании есть и отдельный вход, например, если человек болен ОРВИ. Приём ведут высококвалифицированные специалисты. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в учреждениях уже получают медицинскую помощь больше 90 тысяч жителей Бабушкинского и Даниловского районов, в том числе 17 тысяч детей.

"Здания полностью соответствуют новому московскому стандарту — современное оборудование, комфортные зоны ожидания для посетителей и удобные комнаты отдыха для персонала, понятная навигация. Пациентов принимают самые востребованные специалисты", - сообщил Собянин.

К вопросу навигации в новых поликлиниках так же подошли основательно, заблудится не получится даже ребенку. На первых этажах, помимо информационных стендов, работают администраторы и сотрудники МФЦ, которые при необходимости всегда окажут необходимую помощь. При входе можно легко воспользоваться гардеробом, а также при необходимости перекусить в буфете. Врачи признаются: функционал в новых поликлиниках значительно изменился в лучшую сторону и не только для пациентов.

"Условия, конечно, несравнимые. Здесь мы получили комнаты отдыха, где наши сотрудники могут всегда отдохнуть, принять пищу, отдохнуть между приемами и после приемов, обсудить какие-то вопросы касаемо лечения и обследования детей, а также принять участие в различных конференциях", - сообщила Наталья Менькина, главный врач ГБУЗ Детская городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы.

Всего в столице по новому московскому стандарту работают 20 новых поликлиник, 13 из них открылись в прошлом году. Кроме того, продолжается большая программа капитального ремонта в устаревших поликлиниках, сейчас уже обновили 200 таких медучреждений, в 2024-м реконструируют еще 100.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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