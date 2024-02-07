Школьники вместе со студентами МГУ проведут исследования в области химии

Защищать свои проекты они будут летом

Обычная химия. И никакого волшебства. Хотя восьмиклассников и девятиклассников эти опыты завораживают. Особенно вот такие красочные. Жидкость из синей превращается в желтую и обратно. И так достаточно долго. Эту колебательную реакцию даже назвали химическими часами.

А этот простой, но эффектный опыт называется "Горячий лед". Реакция мгновенной кристаллизации водного раствора ацетата натрия, который, кстати, можно получить дома при смешивании соды и уксуса. Для сотрудников химфака МГУ такая работа со школьниками - дело уже давно обычное.

"Самые талантливые ребята, с которыми мне приходилось работать, они были погружены в науку с самого раннего возраста. По статистике школы, в которых химию начинают изучать с 7 класса, в них ребята именно определяются с химией раньше, потому что там можно дать больше химического эксперимента", - рассказал Сергей Старых, специалист по учебно-методической работе химического факультета МГУ.

А ведь детей именно это и привлекает. Все, кто попал сюда, без работы не останутся. Каждому досталась тема проекта по душе.

"Мне с самого детства нравится тема химии и биологии. Я хочу стать врачом. Я сразу поняла, какую я хочу выбрать тему. Это анализ медицинских препаратов". "Я выбрала тему "Содержание железа в воде". Мне кажется, это очень интересно. Мы из Черноголовки и у нас говорят, что очень хорошая вода. И как раз можно будет проверить". "Очень заинтересовало. Все эти превращения, все реакции Я вот между двумя темами пытаюсь определиться. Это получение масел из растений эфирных ароматические и красители неорганические", - говорят ученики.

Впереди серьезная работа на несколько месяцев. Ребята за это время смогут почувствовать себя учеными. Выдвинуть гипотезу и попробовать ее доказать. И, конечно, же в стенах университета сухая теория превратится в занимательную практику. Ведь здесь есть все необходимое оборудование для самых смелых проектов.

"Дети будут работать не только головой, но и руками. То есть они посмотрят, попробуют, увидят практическую сторону химии в интересном формате с применением того, что они изучили", - отметил Сергей Чегодин, лаборант химического факультета МГУ, студент 2 курса.

Впереди у этих ребят напряженная работа. Защищать свои проекты они будут уже в июне.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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