В Подмосковье накрыли нелегальное производство "незамерзайки"

Изъято более 60 тонн смертельно опасной жидкости

В Подмосковье полицейские задержали двух мужчин, которые делали ядовитую "незамерзайку". На них вышли через один из автосервисов в деревне Васькино под Чеховом, где продавали стеклоотмывающую жидкость, разбавленную смертельно опасным метанолом.

В ходе расследования удалось найти и место производство. Выяснилось, что уже три месяца "незамерзайку" готовят в нелегальном цеху на территории бывшего коровника в Тульской области. Оттуда изъяли более 60 тонн спиртосодержащей жидкости и около 5 тысяч канистр с готовой продукции.

По предварительным данным, производственным процессом руководил 41-летний житель Климовска, а технологическим - 38-летний житель Подольска. Разливали продукцию они под заказ, вот только за качеством совсем не следили.

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