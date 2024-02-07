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Центр Москвы украсили в честь китайского Нового года

15:11
  • среда
  • 07 февраля 2024

Новогодние декорации монтируют в Камергерском переулке

Москва готовится к Новому году! На этот раз - к китайскому. Впервые самый главный праздник Поднебесной решили отметить и в российской столице!

Световые арки, фигурки драконов, свитки с поздравлениями, красные фонарики и даже пагоды с золотыми крышами уже появились в центре столицы. Причудливые орнаменты, оказалось, прекрасно гармонируют с европейской архитектурой.

Сейчас новогодние декорации монтируют в Камергерском переулке - именно там пройдут основные торжества. Часть конструкций - в частности, входная арка, - ещё остались с предыдущих зимних праздников. Всё это теперь украшают в ином стиле.

"На звёздном небе мы подвешиваем фонарики с подсветкой. Фонарики в Китае считаются символом благополучия и успеха. Вход со стороны Большой Дмитровки мы обозначаем аркой с изображением дракона, посередине будет установлена арочка дополнительная, в традиционном китайском стиле, с сакурой. Потому что в Китае это считается наступлением весны", - пояснил Дмитрий Сидорук, начальник отдела разработки программ АО "ОЭК".

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Украшения Москвы к Новому году по китайскому календарю
Украшения Москвы к Новому году по китайскому календарю
Украшения Москвы к Новому году по китайскому календарю
Украшения Москвы к Новому году по китайскому календарю
Украшения Москвы к Новому году по китайскому календарю
Украшения Москвы к Новому году по китайскому календарю
Украшения Москвы к Новому году по китайскому календарю
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