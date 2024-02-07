"Мужики подрались из-за шмоток": почему поругались певец Фомин и стилист Рогов

Мите Фомину пришлось даже извиняться за грубость

Митя Фомин отпраздновал собственное 50-летие и влип в скандал. Певец жёстко прошёлся по стилисту Александру Рогову. Так жёстко, что решил извиниться.

"Прошу прощения за резкость, наверное, да, за то, что я себе позволил. Я в тот день был в отвратительном настроении, я пробирался через пробки", - оправдывается Фомин.

А началось всё с того, что Дмитрию Анатольевичу, это полное имя Фомина, попалось на глаза видео, на котором стилист Рогов критиковал его изысканные наряды. Да делал это не один, а в компании модели Марии Минагоровой.

- Маша, ну вот я не знаю, ну вот что с ним делать. - Ну, зачем? Ну, это просто, может, он пошутил. - Я не знаю. - Блин, Митя, ну ты чего? Ты где эту взял робу? - Просто, Маша, что делать с Митей?

Уж кто-кто, а Рогов понимает толк в нарядах, да и Фомин тоже мастер на все луки. И надо же такому случиться, Александр Рогов не оценил обновки Мити Фомина и заподозрил певца в отсутствии вкуса.

"Ну, это, я не матерюсь обычно в выпусках, но это как бы…", - заявил Рогов.

Не стал молчать и Фомин. Он вынес стилисту свой модный приговор.

"Он выглядит плохо, он выглядит отвратительно. Я ещё раз говорю, что он выглядит, он выглядит как... как располневшая тётка средних лет. Безобразно абсолютно одевающийся человек, который... который, на которого неприятно смотреть, ну так", - заявил в ответ Фомин.

Двум стильным мужчинам 92 года на двоих. Но они с горячностью школьников убеждают каждого, кто в соцсетях вздумает усомниться в их пижонском выборе одежды.

"Два очень уже взрослых мужика не поделили шмотки. То есть одному не понравились стразы, которые неправильно, не так были наклеены на платье, а я это больше, как платьем, назвать не могу у Фомина. Фомин же в ответ Рогову сказал: "Слушай ты, жирная тётка, что ты меня комментишь?" Это вообще просто сюр. Мужики подрались из-за шмоток. Это просто наш современный шоу-бизнес", - иронизирует журналист Олег Цуриков.

В своих обзорах Рогов часто обсуждает звёздные образы. Например, Леру Кудрявцеву. Не молчат и его модные оппоненты. Кудрявцева с иронией назвала Рогова "нашей Шанель" и посетовала, что слишком много развелось стилистов.

"Многие девушки, мне кажется, как-то ревностно воспринимают вот эту вот модную критику со стороны Александра Рогова. Тем более, что у него есть такая своеобразная манера подачи. Как бы он не в лоб говорит о том, что эта страшно одета или что-то ещё, а он всё-таки это пытается это завуалировать под модные тренды", - объясняет журналист Максим Сидоров.

То есть, если хотите кому-то сказать, что цвет его лица не сочетается с цветом его шляпы, да и вообще, человек не очень, замаскируйте это под модные тренды. Впрочем, к нарядам наших селебрети действительно есть вопросы.

"Ну, вы знаете, кто не хочет, чтобы его критиковали, он наденет чёрненькое маленькое платьице и пойдёт. Никто его и не заметит, что он был на этой красной дорожке", - говорит актриса Эвелина Бледанс.

Конечно, многое, если не всё, зависит от того, кто именно наденет это маленькое чёрное платье.

"Я, как человек, любящий эксперименты, яркие и неординарные вещи, привыкла к тому, что все наши суперстилисты могут комментировать мой наряд. И одно время я даже специально одевалась так, и я знала, так вот это с этим, конечно же, не носят, конечно же, все будут говорить, как ужасно это всё смотрится", - говорит Бледанс.

Митя Фомин к этой категории явно не относится. Он тщательно продумывает каждую деталь. В фасонистых кругах стилистов ходят слухи,что вдохновение Митя ищет в весьма своеобразных образах.

"Он вдохновляется стилем Жанны Агузаровой. Потому что она тоже такая яркая. У неё вообще интересные лучки постоянно", - говорит стилист Лилу Брэдшоу.

Где черпает вдохновение Александр Рогов, остаётся только догадываться, но судя по шортам, похожим на семейные трусы, и пижонскому пиджаку с сапогами, Рогову не чужда советская киноклассика.

"У нас у всех разные вкусы. И поэтому нужно давать просто аргументированную характеристику, чтобы человек, когда прочитал, он понял, да, действительно, что не так. Нельзя давать характеристику, опираясь на своё личное предпочтение", - миролюбиво напутствует имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Митя Фомин в итоге предпочёл извиниться. Александр Рогов пока промолчал.

"Вы знаете, я надеюсь, что этот спор исчерпан. Я действительно питаю искренние уважительные чувства ко всем стилистам, которые стоят на страже нашего внешнего вида. И, вы знаете, я принимаю любую критику, любой хейт, любой дизлайк", - уверяет Фомин.

В модном споре двух щёголей временно объявляется перемирие, по крайней мере до ближайшего большого сборного концерта.

По материалам программы "Хватит слухов"

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