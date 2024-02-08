"Господи, помилуй": как неудачная пластика может испортить актерскую карьеру

А не только лицо

Весной Ольге Спиркиной исполнится 60. Женщина внимательно следит за собой. Собственное отражение в зеркале её устраивает далеко не всегда.

"Вот не верьте людям, женщинам, которые говорят: "Ну, это вот у меня природа такая. Это вот спасибо Господу Богу, спасибо маме с папой". Ерунда. Возраст всё равно берёт своё", - говорит Спиркина.

А в начале 2000-х, когда Спиркиной ещё не исполнилось и 45 лет, она обратилась к услугам пластического хирурга. Хотела немного подтянуть, как ей тогда казалось, поехавшее лицо.

"Я тогда себе не нравилась. Я тогда считала, что что-то со мной не так. Ну, что вот что-то лицо... А знаете, почему? Потому что идти надо было не к косметологу за нитями, а идти надо было к психологу. Надо изнутри было измениться, а я решила пойти лёгким путём", - говорит Спиркина.

В клинике актрисе предложили установить подтягивающий каркас из специальных нитей. Косметолог заверил, дело плёвое, стоит недорого, а омолаживающего эффекта хватит надолго. Вся операция в стоматологическом кресле продлилась от силы 40 минут, а вот эффекта действительно хватило надолго.

"Я думала, ну, сейчас это всё так смотрится уродливо, сейчас всё это опадёт, как-то это всё разгладится. Неделя, две, три, а ничего никуда не падает. Я такая смешная с такими щёчками", - вспоминает актриса.

Из-за того, что её лицо стало похоже на маску, Спиркиной пришлось поставить на паузу карьеру. Она стала раздражённой, недовольной собой женщиной, актриса развелась с мужем, судилась с клиникой и восстанавливала свою внешность в Швейцарии.

"Женщины, ведь им всегда нужно будет выглядеть моложе, потому что это нормально. Женщина пытается сохранить свой собственный детородный возраст, показывая, какая она прекрасная. И зритель тоже голосует рублём, он хочет видеть эту красоту на сцене, а не развалюху какую-то. Понимаете?" - рассуждает психолог Павел Раков.

В феврале Татьяне Васильевой исполнится 77. Она по-прежнему выходит на сцену и микро-платья на её героинях не выглядят причудой театральной примы. Хотя слухи о Васильевой ходят самые разные.

"Васильева там типа выжила из ума, у неё деменция, она вообще ничего не соображает. Как артистка типа всё, она закончилась", - говорит Васильева.

Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" пластику делает регулярно. И длится это уже на протяжении 30 лет.

"Всё делала. И резала лицо себе, и всё, что сейчас есть, я всё делаю, всё, что есть, что существует: и филлеры, и нитки,и ботокс, всё, что есть", - откровенничает актриса.

И хотя не все операции прошли гладко, свою нынешнюю внешность народная артистка считает заслугой пластических хирургов и косметологов.

"Просто цифры, которые иногда кто-то произносит в мой адрес, они меня, конечно, шокируют. Многовато. Но и к этому я привыкла. Я сама себе, детям говорю, чтобы не забывали, страшные слова говорю, сколько мне лет", - говорит она.

Васильева сетует на то, что молодые режиссёры не приглашают её на съёмки. Всё якобы потому, что они просто не могут узнать актрису. В соцсетях звезду сравнивают с мумией и просят остановиться с утяжками.

Костюм в стиле Шанель, нитка жемчуга и дрожащий голос. Сейчас Александра Захарова редкий гость в любимом "Ленкоме". Бывшая прима занята в единственном спектакле.

"Мне разрешают в театре играть только раз в полгода спектакль "Вишнёвый сад". По негласному распоряжению, так мне сказали, так до меня донесли эту информацию", - говорит Захарова.

Ещё совсем недавно она играла купеческую дочь в гоголевской "Женитьбе". А Гоголь, как известно, не писал повести про лифтинг и круговую подтяжку. Захаровой 61 год. Для театральной актрисы, которая следит за собой, это не возраст.

"А театр - это искусство, которое очень молодит, которое заставляет держать себя. И, наверное, есть такая ещё инфантильность в артистах прекрасная, что, в общем, очень способствует моложавости", - говорила она сама.

После смерти Марка Захарова дочь судится за авторские права на спектакли, поставленные отцом. Её имя стало часто появляться на страницах таблоидов.

"Говорят потом, что там лицо богатой алкоголички, как говорится, когда много филеров, а в итоге получается, что человек, возможно, перенёс какое-то заболевание и какую-то терапию. Поэтому я бы не торопилась с выводами, я бы остановилась на том, что человек с незаурядной внешностью, далеко не идеальной, какими-то доступными ему методами борется с возрастными изменениями и борется неплохо", - говорит пластический хирург Мадина Байрамукова.

Продолжает перевоплощаться и 58-летняя Марина Зудина, причём делает это не только на экране, но и в жизни. Блондинку подозревают в том, что она сделала себе очередную пластику.

"Любой укол - это пластика. Любая, там я не знаю, ботулинотерапия - это пластика. Наверное, да, мы все делаем пластики", - говорит Зудина.

Милая девушка с пухленькими щёчками-ямочками, такой начинающая актриса Марина Зудина очаровала своего учителя, Олега Табакова. Роман между ними продлился 13 лет, после чего они решили сыграть свадьбу. Влюблённых не смутила огромная разница в возрасте, ведь Зудина годилась Табакову, как минимум в дочки, а стала матерью, в браке родились двое детей, которые стали совсем взрослые. Сама же Зудина уже как три года бабушка.

"Когда она была женой Табакова, все постоянно говорили об их разнице в возрасте. И как ни крути, с психологической точки зрения, с социологической, с какой-то личностной, ну, когда ты живёшь с человеком намного старше себя, хочешь ты этого или нет, ты приобретаешь старческие черты. Это проявляется и в характере, и в поведении, и во взглядах на жизнь", - говорит пиар-специалиста Мария Тарханова.

На премьере модного сериала Зудина продемонстрировала не только новое платье, но и обновлённое лицо.

"Ой, господи, помилуй. Значит, здесь мы видим чудо нашей оперативной хирургии. Но я не знаю, где она, конечно, оперировалась, вот. Вы знаете, здесь всё-таки очень большая ошибка, потому что она сделала хирургически операцию булхорн", - говорит пластический хирург Марият Мухина.

Операция булхорн фактически возвращает молодость верхней губе, её немножко подворачивают, открывая рот, чуть-чуть обнажая верхние зубы, получается такой вот сексуальный призыв.

"Актриса всё-таки не намерена сдаваться в свои 58 лет. То есть это чисто грация для того, чтобы привлечь мужчину. Потому что это сексуальные знаки, это символ молодости", - считает Мухина.

Бесконечные уколы красоты, неудачные подтяжки могут преобразить лицо любимых актрис до неузнаваемости. Улыбка джокера - это когда выделяются скулы и нижняя челюсть, а щёки, наоборот, впадают.

"Если бы я была каким-нибудь айтишником или товароведом, ну, ну и ладно, посидишь, приведёшь лицо в порядок, а тут, то есть если тебе неправильно что-то сделали с лицом, ты лицо куда денешь? Работать-то как?", - говорит Спиркина.

Неудачная пластическая операция могла стать роковой и в карьере, и в личной жизни Ольги Спиркиной, но она нашла в себе силы не только пережить депрессию и развод, но и снова доверить лицо хирургам. Сегодня Ольга счастлива с Давидом. Да, тем самым мужем, с которым они расстались 10 лет назад. А вот опять идти в ЗАГС не собираются. Да и с пластикой актриса решила пока повременить.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"