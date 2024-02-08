Дина Корзун объяснила причину возвращения из Европы на Родину: "Я воинствующий патриот"

Актриса подумывает о покупке большого дома

Дина Корзун, вернувшись в Россию, объявила голодовку и уехала на Алтай. Актриса, хоть и увлекается вегетарианством, но почистить организм лишний раз не вредно.

"Это глубинное очищение, омоложение. То есть ты под присмотром врачей, там тебе меряют кардиограммы, давление, всё в порядке. Нет, я только на воде. А потом семь дней полного голода, а потом начинается выход", - уверяет Корзун.

25 лет без мяса, сыра и молока. В 52 ни одной пластической операции, да и с косметологами она встречается очень редко.

"Я плохо отношусь к пластике. Я собираюсь стареть достойно, так как заслуживаю свой возраст. Ну, и моя профессия, потому что это мимика, это всегда эмоции, это большой труд. И всё равно морщинки, они будут, и ими нужно гордиться, они, мне кажется, символ правильно прожитой жизни. Вот, но я никого не осуждаю, кто этим пользуется, кому это нужно", - говорит Корзун.

Четверть века назад звезда фильма "Страна глухих" и одна из ведущих актрис МХАТа влюбилась, бросила всё и уехала жить в Англию за мужем, музыкантом Луи Франком.

"Иногда нам казалось, что это до отчаяния невозможно. Потому что я воинствующий патриот дома. Русский язык самый великий и могучий, Россия самая передовая страна. То есть я не допускала диалога", - говорит Корзун.

Мужу тоже досталось. После встречи с Диной музыкант и композитор Луи открыл для себя масленицу и блины. В Лондоне у пары родились две дочери. Девочки подростки свободно говорят по-русски. После ковидных карантинов семья Корзун-Франк засобиралась обратно в Россию.

"Там всё было закрыто. Там до 23-го, мне кажется, были закрыты театры, концерты, школы. Сюда мы приехали, у меня дети пошли с живыми одноклассниками в школу. Без масок, а там родителям ни ногой в класс, ни на праздники. А мы ходили на праздники, в масках, но мы ходили", - говорит Корзун.

Брак с бельгийским музыкантом для Дины Корзун третий. Первые отношения с режиссёром Ансаром Халилуллиным продлились два года. Второй семейный союз с актёром Алексеем Зуевым не продержался и трёх лет. Дина говорит, они никогда не мечтала выйти замуж за иностранца. Но жизнь распорядилась иначе. К слову, Луи разбил клише о прижимистых швейцарских подданных. Он сразу взял под опеку тёщу и сына актрисы от первого брака.

"Он помогал и помогает. И помогает. Я просто иногда сама совесть знаю, потому что он мне говорит, ну, потому что, я говорю, и вот здесь вот рак лечит, и вот там вот, пожалуйста, надо крышу подлатать, а вот тут на храм, пожалуйста, в Луганске. И он иногда просто руки разводит, говорит: "Ну пожалуйста. Это будет тогда из твоих каникул или из твоей зимней обуви", - рассказывает актриса.

Сейчас актриса задумалась о покупке большого дома. Пока семья арендует дачу в Подмосковье. Недавно к ним прибилась кошка сразу с тремя котятами. Корзун шутит, видимо Мурка даёт понять, что пора обзаводиться собственным жильём.

По материалам программы "Хватит слухов"

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