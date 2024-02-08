Звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривому посоветовали ртом есть, а не говорить

Молодой актер умудрился настроить против себя коллег

Этой зимой 29-летний Кологривый наделал много шума своими словами, и были эти слова вовсе не про дворовых пацанов, а про коллег по кино и сериалам. Отшил Никита многих, а свою разноплановость подчеркнул отдельно.

"Вот роль в "Слове пацана", вы что думаете, это было колоссально трудно мне сыграть? Колоссально гигантская реклама у проекта. А ролей у меня, вы если посмотрите, в пять раз больше, крутых, сложнейших, чем эта роль", - самоуверенно говорит Кологривый.

Ролей у Никиты уже действительно много, несколько десятков, от Емели до Кощея. Имеет право вслух порассуждать о нюансах профессии.

"Но если ты действительно драматический артист, то, скорее всего, ты не будешь выглядеть, как ухоженный, с винирами. Ну, вот как артист может быть с винирами? Тебе же играть кучу всего. Я когда вижу исторические проекты и виниры, ну я думаю: ну как так, ребята?", - рассуждает Кологривый.

У Бортич нет специального образования, Козловский в кино не говорит, а шепчет, многие актёры не знают жизни и, вообще, не надо возвышать того, чего нет. Всё это сказал Кологривый.

"Я думаю, что надо убрать эту профессию из разряда пантеона в стране и отдать пантеон хирургам, спасателям", - уверен актер.

С этими словами точно не поспоришь. Впрочем, досталось не только современным звёздам. Кологривый заявил, что ему не нравится Иннокентий Смоктуновский, Александр Абдулов. Якобы для него они слишком скучные. Поняли и разделили его критический настрой далеко не все.

"Ну, он молодой человек, он сейчас популярный, ну, интересно узнать, что у него там на уме. Если говорить про Иннокентия Смоктуновского, это абсолютно гениальный актёр. Для того чтобы его понимать, нужно быть очень тонким человеком, интеллектуальным. Это всё равно, что понимать классическую музыку. Если говорить про Александра Абдулова, ну, поговорите с любой женщиной зрительницей, почему она любит Абдулова. Обмануть зрителя очень сложно. И невозможно заставить всю страну технически любить тебя", - говорит актер Александр Олешко.

"Допустим, Иннокентий Смоктуновский, Иннокентий Михайлович, вообще, обладатель двух медалей за Мужество, мужество. Иннокентий Смоктуновский, то есть это ещё и какой был характер молодого человека, который отправился на войну, на передовую, выполняя боевые задачи, наш Иннокентий Михайлович", - говорит Дмитрий Дюжев.

Да, не все актёры, как Никита, провели своё детство в новосибирских дворах, но для того, чтобы сыграть уголовника, не обязательно же отсидеть в тюрьме. Уж Иван-то Янковский точно знает, о чём говорит.

"Самодостаточные мэтры нашего кино, они на то и мэтры, а мы пытаемся в это время просто заниматься нашим делом. И как-то сравниваться глупо, наверное, не имеет смысла", - считает актер.

В отличие от Кологривого, для многих его коллег роли в сериале про пацанов стали дебютными. И со свалившейся славой справляться им непросто.

"Естественно, когда как обухом по голове такая популярность бьёт, ты боишься сломаться, но держимся, стараемся. Потому что всё-таки это важно, мне кажется, оставаться человеком", - рассуждает актер Слава Копейкин.

Но именно Кологривый, сыгравший в сериале приблатнённого персонажа по кличке Кощей, теперь рассуждает о таланте и нравственности.

"Я считаю, что нужно открывать рот и всегда думать. Или просто молчать и есть этим ртом", - актриса Александра Ребенок.

"Мне кажется, что это немножечко подростковое поведение. И вот от взрослых артистов и моих коллег по цеху, а я уже всё-таки очень взрослый человек, такого не услышите вы никогда, а у молодых, совсем юных, мне кажется, действует какое-то подростковое противоречие, как ребёнок, которому нужно отказаться от родителей, сказать, что они не правы. Ты потом всё равно вернёшься к тому, что они правы", - говорит актриса Мария Андреева.

В кинотусовке даже заговорили о том, что у Кологривого теперь могут возникнуть проблемы на съёмочной площадке, ведь не все актёры и актрисы будут чувствовать себя уютно с таким правдорубом.

"Аукнется. Ну, бумеранг. Всё возвращается, всё прилетает. Иногда без толку что-то объяснять и как-то направлять, да. За свои сто лет я понял, что гадость всегда бумерангом возвращается. Ребята, если мы живём в социуме, мы ему обязаны. А если вы считаете, что вот всё вокруг говно, ну, ребята, на необитаемый остров и там живите, как вы считаете нужным", - считает режиссер Хуан Ларра.

Карен Шахназаров считает, что Кологривый вряд ли попадёт в чёрные списки актёров, чего незамедлительно требуют сделать активисты в Интернете. Тем более списков никаких нет.

"Конечно, нет никаких чёрных списков. У молодёжи всегда свой эталон. Пускай они дерзают. Главное, чтобы они добились таких же успехов. Это другой вопрос, пускай добьются таких успехов, как Абдулов или Янковский, или Фитатов, Евстигнеев, Смоктуновский, дай бог, пускай бунтуют", - снисходительно говорит Шахназаров.

А вот любовь зрителей не всегда можно измерить приростом подписчиков в социальных сетях. Да и актёрскую игру самого Кологривого не все считают кристально безупречной.

"Он нарушил некоторое негласное правило, а оно существует в актёрском мире: не обсуждать работы коллег. Тем более пути попадания в кадр или утверждения на кастинге. Я думаю, что пока ему повезло, поскольку в кинематографе сложно вырваться из типажа. Тебя стали снимать каким-то вот таким одним: или Емелей, или каким-то, действительно, полублатным, нет, он может разное, и он это пробует", - говорит режиссер Андрей Житинкин.

В своём микроблоге всех недовольных критиков Кологривый назвал душнилами и уверяет, что полностью уверен в себе. Душа у актёра поёт. Впрочем, и здесь мнение подписчиков, как всегда, разделились, одни пишут, что его голос ласкает слух, другие считают, что поёт Никита, как старый дед. Такая она, обратная сторона славы.

По материалам программы "Хватит слухов"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"