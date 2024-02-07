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Песков подтвердил, что Путин вчера дал интервью Такеру Карлсону

13:15
  • среда
  • 07 февраля 2024

Журналист не занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позицию

Президент России Владимир Путин уже дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.  
На Западе началась истерика после сообщений об интервью Карлсона с Путиным

Разговор главы государства с журналистом состоялся во вторник, 6 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что Карлсон не занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позицию.

"Она скорее проамериканская. Но по крайней мере она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ", - отметил спикер Кремля (цитата по "Интерфаксу").

Многие западные журналисты подавали заявки на интервью с Путиным, но получили отказы. По словам Пескова, они даже не пытались выглядеть беспристрастно и занимали однобокую позицию.

"Общаться с ними нет ни желания, ни смысла", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что двухчасовое интервью может быть опубликовано в четверг, 8 февраля.

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