Россия нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Все цели достигнуты

Вооруженные силы (ВС) России в среду, 7 февраля, нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Объекты были атакованы высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками, сообщили в ходе ежедневного брифинга в Минобороны России.

На предприятиях противника производили безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатые вещества.

"Цель удара достигнута, все объекты поражены", сообщили в военном ведомстве.

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