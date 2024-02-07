ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины

13:50
  • среда
  • 07 февраля 2024

Все цели достигнуты

Вооруженные силы (ВС) России в среду, 7 февраля, нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Объекты были атакованы высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками, сообщили в ходе ежедневного брифинга в Минобороны России.

На предприятиях противника производили безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатые вещества.

"Цель удара достигнута, все объекты поражены", сообщили в военном ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пуск ракет с корабля ВМФ России
Пуск ракет с корабля ВМФ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.