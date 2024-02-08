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Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

00:01
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Уран попал в немилость к Солнцу

Овны

Вам не следует закрывать глаза на проступки друзей, но выводить кого-либо на чистую воду сейчас не время. Лучше обратите внимание на финансы - надо бы поэкономить.

Тельцы

Ваш Уран попал в немилость к Солнцу, и вам следует быть аккуратнее в общении с теми, кто выше по статусу. Ссориться с начальством или преподавателями - себе дороже.

Близнецы

У вас может возникнуть недопонимание с собеседниками из других стран или преподавателями, юристами. Возможно, какие-то договоренности будут разорваны.

Раки

Сбои в работе банковских приложений или терминалов могут помешать вашим планам. В идеале - лучше перенести покупки, платежи и переводы на другой день.

Львы

Вы продолжите решать важные вопросы в своих союзах и партнерствах. Возможно, какие-то из них не переживут эту зиму. Только вам решать, с кем идти по жизни дальше!

Девы

Суета и большое количество задач могут вызвать у вас головную боль или даже нервный срыв. Забудьте о перфекционизме, позвольте себе что-то не успеть или забыть.

Весы

Вам лучше не тратить сегодня деньги на косметику, товары для детей, развлечения и спорт. Также звезды не рекомендуют вам влюбляться и выяснять отношения с партнерами.

Скорпионы

Вы будете пытаться преуспеть и на работе, и дома. И это вполне возможно, но потребует большого напряжения. Берегите себя и отдыхайте, когда есть время.

Стрельцы

Вам придется много общаться, и вполне возможно, не всегда это будет легко. Сегодня лучше иметь четкое представление о том, что можно говорить, а чего нельзя.

Козероги

День импульсивных покупок, неудачных сделок и неоправданных финансовых рисков. Будьте аккуратны - сегодня лучше не делать важных шагов и не тратить деньги.

Водолеи

Солнце в вашем знаке сегодня конфликтует с Ураном, добавляя всем представителям знака вспыльчивости. Воздержитесь от критики и старайтесь быть терпимее к окружающим.

Рыбы

Секреты, которые вы храните, под угрозой из-за вашей доверчивости. Будьте осторожны в общении и переписке, не торопитесь делиться тем, что у вас на уме и сердце.

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