"Задавал себе вопрос - за что?": как после ампутаций живет Роман Костомаров

Олимпийский чемпион лишился стоп и кистей

Сегодня Роману Костомарову, легенде танцев на льду, олимпийскому чемпиону 2006 года, двукратному чемпиону мира и трехкратному чемпиону Европы, исполняется 47 лет. В прошлом году его жизнь навсегда изменилась - спортсмену, привыкшему полагаться на свое тело, пришлось заново учиться двигаться. Эти испытания чемпион с честью преодолел. И по праву может похвастаться прекрасными результатами реабилитации.

История болезни

Беда пришла в январе 2023-го. Сначала заболела жена Романа фигуристка Оксана Домнина. Затем симптомы почувствовал и он сам - общее недомогание, кашель. Не привыкший болеть Костомаров не придал этим симтомам особого значения. 8 января он отправился с друзьями в баню - там они парились, обтирались снегом, прыгали в купель.

Когда Роман возвращался из бани домой в такси, его состояние резко ухудшилось. Кашель усилился, резко заболел бок, дышать было практически невозможно. В больнице, куда спортсмена привезли на скорой, он потерял сознание, вскоре с диагнозом "пневмония" и в крайне тяжелом состоянии его перевезли в клинику в Коммунарке, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На ИВЛ Роман провел девять дней.

По части пульмонологии в состоянии олимпийского чемпиона начала прослеживаться положительная динамика. Но появилась другая проблема. Длительное подключение к аппарату ЭКМО привело к нарушению кровообращения. Это, в свою очередь, вызвало проблемы с сосудами пальцев рук и ног. Ткани конечностей начали отмирать. Другого варианта, кроме ампутаций, не оставалось. И Костомаров сам это понимал. И дал осознанное согласие на операцию, хотя физически уже не мог поставить подпись в нужных документах. Чтобы спасти чемпиону жизнь, ему ампутировали ноги ниже колена и кисти рук.

Новая реальность

Почти через год, в декабре 2023-го, Роман рассказал: "Я не понимал, зачем и как я буду дальше жить, если лишаюсь всего: не только ног, но и частично рук. Долгое время задавал себе вопросы: За что? Почему? Для чего? Благодарен Оксане, она сказала, что мы выкарабкаемся из этого болота, вместе пройдем этот трудный путь, найдем, что делать дальше и как жить дальше".

Решение пришло довольно быстро - протезирование.

"Я решил, что поеду домой только на протезах, потому что я не хочу, чтобы дети видели, что я инвалид. Да, я инвалид, но я хочу прийти домой на ногах", - вспоминал спортсмен.

Данное самому себе обещание Роман сдержал - несмотря на сильнейшую боль, а порой, что еще хуже и страшнее, апатию. Но надежда была жива всегда, а вера в себя оказалась сильнее страха неудачи. В конце июня Костомаров опубликовал в соцсетях видео тренировки на велотренажере - на обеих ногах были протезы.

Уже в июле фигуриста выписали из больницы. Всего он провел в Коммунарке 175 дней. Впереди была новая жизнь.

Грандиозное возвращение

"Непросто это все. Мягко говоря. Но едем дальше! Впереди самое сложное - жизнь! Хотя она и не была простой", - так Костомаров подписал видео, на котором он при помощи протезов вовсю крутит педали велотренажера. Фактически, этим видео Роман сказал всему миру и самому себе: "Я не сдамся". И он не сдался.

Вечером 22 августа Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни вышел на лед. Произошло это в Сочи - фигурист принял участие в гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви". Зрители приветствовали олимпийского чемпиона стоячей овацией, слышались крики "Браво!", многие, не сдерживая эмоций, плакали.

"Спасибо за все теплые пожелания мне, за то, что все вы переживали. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это", - сказал тогда Роман.

В тот момент отчетливо витало ощущение, что вот он - счастливый финал. Разве может быть еще счастливее и символичнее? Оказалось - может.

17 декабря Костомаров вышел на лед со своей партнершей Татьяной Навкой в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Ильи Авербуха. И не просто вышел - Навка и Костомаров исполнили программу "Кармен". Именно с этим произвольным танцем они одержали победу на Олимпиаде 2006 года в Турине.

При этом чуть ранее в дневной программе Костомаров появился на льду на коньках в номере с участием супруги Оксаны Домниной. Более триумфального завершения этой истории не придумали бы даже в Голливуде.

Впереди - жизнь

На вопрос о том, как он выдержал столь суровые испытания, Костомаров всегда отвечает - поддержка семьи. Без нее не было бы сил бороться.

"Моя главная медаль на сегодняшний день - это моя семья. Сын уже привык, когда я вечером ложусь в кровать, говорю: отстегни папе ножку. Илья помогает, относит ее в сторонку. И говорит: "Ты знаешь, пап, твои кожаные ноги были гораздо тяжелее". Сынуля, откуда у тебя это! "Пап, а нельзя сделать, чтоб у тебя и голова крутилась на 360 градусов?". Как это может не веселить! Дети - мое счастье", - говорит Роман.

Он заново учится тому, что обычным людям дается без всякого труда. И в этих каждодневных победах - настоящее золото. Такое, что еще ценнее олимпийского.

О своем состоянии спортсмен рассказывает честно, не стремясь ничего утомить или приукрасить. Наоборот, старается поддержать тех, кто оказался в похожей ситуации.

"Да, первое время болели колени, связки все отвыкли, ослабли, ужасно больно и неприятно это все, но ты встал с кровати и как-то воспрял духом немножечко, крылья сзади вырастают, потому что когда лежишь или сидишь, то ощущения совсем печальные. Терпения и сил всем, кто оказался в такой ситуации, нужно бороться, не сдаваться и стараться все-таки выполнять все эти нелегкие упражнения, чтобы дальше постараться жить более-менее полноценной жизнью", - отметил фигурист.

Известно, что он примет участие в документальном сериале "Киборг", который расскажет о случаях людей, потерявших конечности и живущих с роботизированными протезами. История Романа Костомарова действительно вдохновляет. И доказывает - тому, кто идет вперед, любой путь по силам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"