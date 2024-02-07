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Анонсирован запуск творческого культурно-образовательного проекта "Возвращение к слову"

13:59
  • среда
  • 07 февраля 2024

Он посвящен 225-летию со дня рождения Пушкина

АНО "Лига творчества" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Московского областного Союза кинематографистов России в период с 13 января по 30 июня 2024 года на территории России проводит общероссийский творческий культурно-образовательный проект для школьников 12-17 лет "Возвращение к слову".

Главной целью проекта, посвящённого празднованию 225-летия со дня рождения великого русского поэта, драматурга и прозаика А. С. Пушкина, является пробуждение в современных подростках интереса к русской классической литературе через их вовлечение в аудиовизуальное творчество.

Участникам проекта, учащимся 5-11-х классов образовательных учреждений, предлагается стать авторами миниэкранизаций, видеоэссе,  видеостихотворений, и с помощью педагогов сделать  хрестоматийные книги актуальными для себя и своего поколения. Результатом работы станет размещение видеопроизведений школьников на ресурсах проекта для широкого обсуждения  и выбора победителей зрительского голосования, которые будут приглашены в Москву для награждения. В рамках проекта будет проведён онлайн-конкурс VK-клипов "Я помню чудное мгновенье", победитель которого также будет награждён.

Узнать все подробности проекта, правила конкурса и алгоритм для участников можно на странице проекта в соцсети "ВКонтакте" vk.com/push.kino.

Там же до 15 мая включительно можно отправить ссылку на готовую видеоработу по произведению А. С. Пушкина.

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