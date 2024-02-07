Собянин пригласил отметить День зимних видов спорта в парках Москвы

Среди новинок сезона - керлинговая аллея на катке в Парке Горького

Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы отметить День зимних видов спорта, который празднуется 7 февраля, в парках города, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

"Сегодня День зимних видов спорта. Этот праздник в России отмечают 7 февраля, но в Москве он длится весь сезон. Как только устанавливается стойкая минусовая температура, в парках и на природных территориях открываются лыжные трассы, катки, горки", - отметил Собянин.

Как уточнил градоначальник, среди новинок сезона выделяется керлинговая аллея на катке в Парке Горького, где взрослые и дети могут заниматься под руководством профессиональных тренеров.

Вход на большинство занятий в городских парках свободный, при этом на многих площадках доступны раздевалки и пункты проката. Самый большой каток работает в Парке Горького. Инструкторы ждут новичков старше 14 лет каждый вторник, среду и четверг в 20:00, 20:15 и 20:30 у павильона №2.

С полным списком активностей можно ознакомиться здесь.

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