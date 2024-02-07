Собянин: Городские меры поддержки для стартапов стали еще доступнее

В реестре - 90 предприятий

Власти Москвы облегчили для стартапов и высокотехнологичных компаний доступ к городским мерам поддержки.

Теперь необходимо соответствовать хотя бы одному критерию из трех – это исключительные права на изобретения, инвестиции в исследования и разработки, а также привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса, написал в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящий момент в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний включено 90 предприятий. Они могут пользоваться кредитами на льготных условиях, консультациями экспертов, а также другими видами поддержки, отметил мэр.

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