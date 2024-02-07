ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия внесла главу ГУР Буданова в список террористов и экстремистов

15:19
  • среда
  • 07 февраля 2024

Он обвиняется в совершении 104 преступлений

Росфинмониторинг внес начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Соответствующие обновления появились в списке в среду, 7 февраля.

В Москве заочно арестовали главу ГУР Украины Буданова
Россия объявила в розыск главу украинской военной разведки Буданова

Наряду с Будановым в перечень попали командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, сообщает "Интерфакс".

В декабре 2023 года Следственный комитет России обвинил Кирилла Буданова в совершении 104 преступлений на российской территории. В частности, начальника украинской военной разведки подозревают в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году. В связи с этим столичный суд заочно арестовал Буданова и объявил его в федеральный розыск.  

При этом украинские власти рассматривают Буданова в качестве следующего главнокомандующего Вооруженными силами Украины — он может заменить на этом посту Валерия Залужного. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов
Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.