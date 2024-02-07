Россия внесла главу ГУР Буданова в список террористов и экстремистов

Он обвиняется в совершении 104 преступлений

Росфинмониторинг внес начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Соответствующие обновления появились в списке в среду, 7 февраля.

Наряду с Будановым в перечень попали командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, сообщает "Интерфакс".

В декабре 2023 года Следственный комитет России обвинил Кирилла Буданова в совершении 104 преступлений на российской территории. В частности, начальника украинской военной разведки подозревают в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году. В связи с этим столичный суд заочно арестовал Буданова и объявил его в федеральный розыск.

При этом украинские власти рассматривают Буданова в качестве следующего главнокомандующего Вооруженными силами Украины — он может заменить на этом посту Валерия Залужного. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

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