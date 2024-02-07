Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экс-президента Чили Пиньеры

Политик погиб в результате падения вертолета

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования чилийскому коллеге Габриэлю Боричу Фонту в связи с трагической гибелью экс-президента республики Себастьяна Пиньеры. Об этом в среду, 7 февраля, рассказали в пресс-службе Кремля.

Пиньера стал жертвой авиакатастрофы — вертолет, в котором находился экс-президент Чили, упал в озеро на юге страны. При этом в живых остались остальные три человека, находившиеся на борту.

Путин напомнил, что Пиньера отработал два президентских срока в Чили. При этом он "многое сделал для социально-экономического развития вашей страны и снискал большой международный авторитет".

Российский лидер отметил личный вклад Пиньеры в развитие дружественных отношений между Москвой и Сантьяго. Владимир Путин, которому довелось лично встречаться с чилийским политиком, заявил, что сохранит о нем светлую память.

Себастьян Пиньера руководил Чили с 11 марта 2010 по 11 марта 2014 года, а затем — с 11 марта 2018 по 11 марта 2022 года. Еще до избрания он сколотил миллиардное состояние, но после победы на выборах продал свои активы.

Весь мир отметил усилия Пиньеры по спасению 33 шахтеров, которые оказались под завалом на шахте Сан-Хосе в 2010 году и провели под землей 69 дней. Президент Чили лично принимал участие в формировании и реализации плана спасения горняков, а также организовал систему поддержки их родных и близких.

Еще одной заслугой Пиньеры в глазах чилийского общества стало решение закрыть тюрьму "Кордильера", в которой в роскошных условиях содержались бывшие офицеры, осужденные за преступления против человечества.

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