"Поскромнее надо быть": Поргина ответила на сравнение Кологривого с Караченцовым

В Караченцове было юморное хулиганство, а в Кологривом - только злость

Сравнивая две фотографии, Людмила Поргина пытается найти что-то общее между своим мужем Николаем Караченцовым и модным актёром Никитой Кологривым. В Сети считают, что некоторое сходство действительно есть.

"Ну, щербинки, да, похожи. Здесь объединяет то, что они улыбаются очень хорошо. Такая открытая улыбка, радостная", - говорит Поргина.

А что насчёт актёрской игры? Можно ли уже сейчас звезду сериала "Слово пацана" сравнивать с легендарным Караченцовым?

"У Коли много хулиганства. Здесь злость, он зло говорит это, а у Коли много хулиганства такого, знаете, юморного совершенно. Но вот такой вот злости у него нет", - говорит Поргина.

По просьбе канала "ТВ Центр" Людмила Поргина внимательно ознакомилась с актёрскими работами Кологривого. Ну не зря же по внешности и таланту Никиту часто сравнивают с Николаем Караченцовым. И вот её вердикт:

"Ну, мне жалко, когда человек так завышает свои возможности, свои таланты. Поскромнее надо быть. Понимаете?" - говорит она.

По словам вдовы Караченцова, у молодого актёра есть и харизма, и актёрское обаяние, но всё равно чего-то пока не хватает, а значит, все сравнения с мужем бессмысленны.

"Я пока здесь не ощущаю в нём мощность человеческую. Понимаете, когда он может повести за собой тысячи людей, убедить их в чём-то, понимаете? Коля это мог спокойно делать совершенно", - говорит Поргина.

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