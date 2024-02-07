Интервью Карлсона с Путиным: все подробности самой громкой истории этой недели

Вероятно, выйдет ролик уже завтра

Подсвеченная миллионами огней нарядная Москва. Кремль, Храм Христа Спасителя. И - Такер Карлсон. Говорит, приехал за правдой.

"Мы здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Это наша работа - мы журналисты. Наш долг - информировать людей о двух годах войны, которая меняет весь мир. Большинство американцев понятия не имеют, что происходит здесь, в России, и в шестистах милях от нас - на Украине. Но они должны знать, что они оплачивают", - говорит он.

Карлсон до последнего держал интригу: появлялся то в Большом театре, то у администрации президента, но на прямые вопросы об интервью лишь пожимал плечами и шутил. При этом Такер, конечно, хочет услышать и вторую сторону. Запрос на интервью уже отправлен Зеленскому. Только вот решится ли глава украинского режима на действительно честный разговор, без купюр и подхалимства, - большой вопрос.

"Интервью, которые он уже дал в Соединенных Штатах - не традиционные. Устраивают воодушевляющие сессии, которые специально предназначены для того, чтобы растиражировать требование Зеленского о том, чтобы США глубже ввязались в войну в Восточной Европе. И платили за нее. Это не журналистика. Это государственная пропаганда самого уродливого вида - та, которая убивает людей", - отметил Карлсон.

Интервью с российским лидером еще даже не вышло, а ажиотаж уже бешеный. Один только анонс стал настоящей информационной бомбой. За 16 часов - почти 70 миллионов просмотров. Хештеги "Владимир Путин" и "Москва" - лидеры мировых интернет-трендов. Соцсети заполонили мемы: президент и американский журналист хоронят "фейк ньюз медиа", едят бутерброды с красной икрой, говорят о том, что уничтожать Соединенные Штаты Россия не собирается, так как с этой задачей отлично справляются демократы.

Ведущий американского радио-шоу Алекс Джонс, ссылаясь на переписку с Такером Карлсоном, обещает: последствия публикации этого интервью будут "поистине эпичными".

"Ни один западный журналист не удосужился взять интервью у президента другой страны, вовлеченной в этот конфликт, - Владимира Путина. Большинство американцев понятия не имеют, каковы его цели. Они никогда не слышали его голоса", - указал Такер.

Заокеанских коллег после этих слов Карлсона, что называется, прорвало. В заголовках они прямо обвиняют его в службе на Кремль, призывают "убираться вон из профессии". С телеэкранов клеймят лжецом и радикалом, не скрывают зависти. В Кремле поясняют: заявки от западных СМИ действительно поступают в большом количестве. Но речь, как правило, идет о телеканалах и газетах, которые не могут похвастаться даже видимостью беспристрастности. Все они открыто стоят на проукраинской позиции. А вот Такер Карлсон - совсем другое дело, с ним есть смысл разговаривать.

"У него позиция, которая отличается от остальных. Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская. Она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ", - объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы здесь не потому, что любим Владимира Путина. Мы здесь потому, что любим Соединенные Штаты и хотим оставаться процветающими и свободными. Эту поездку мы оплатили сами. Мы не призываем вас согласиться с тем, что Путин может сказать в этом интервью, но призываем вас его посмотреть. Вам следует знать как можно больше, и тогда как свободный гражданин, а не раб, вы сможете сделать собственный выбор", - продолжает Карлсон.

Интервью у Путина за то время, что он у власти, брали многие западные журналисты. И раньше больших проблем с этим у вашингтонских элит не возникало. Но время изменилось, Россию и ее президента заокеанская пропагандистская машина пытается сейчас изобразить воплощением ада на земле. В таких условиях естественно, что истеблишмент до смерти боится правды. Особенно, когда эту правду собирается донести до своей многомиллионной аудитории популярный и независимый Такер Карлсон. Вот ему и вставляют палки в колеса.

"Почти три года назад администрация Байдена незаконно шпионила за нашими текстовыми сообщениями, передала их содержание своим слугам в средствах массовой информации, чтобы помешать интервью с Путиным. В прошлом месяце, мы в этом почти уверены, они снова сделали то же самое. Но на этот раз мы все равно приехали в Москву", - рассказал журналист.

В Белом доме парировать просто нечем. Но Карлсон предупреждает: западные правительства сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре его интервью с Владимиром Путиным. Зато Илон Маск уже пообещал, что не будет блокировать видео на своей платформе. Выпустят две версии. Одну - в смонтированном телевизионном формате. Другую - совсем без купюр - Такер выложит на своем сайте. Сообщается, что публикация намечена на завтра, в американский прайм-тайм.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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