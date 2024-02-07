Швеция закрыла дело о подрыве “Северных потоков". Главное

Поисками шила в мешке все это время занимались также Дания с Германией

Прокуратура Швеции на свой лад интерпретировала юридическую поговорку "Нет тела - нет дела". Не можем (или не хотим) найти подозреваемых в терактах на "Северных потоках" - прекращаем расследование.

"Предварительное расследование не выявило ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах. Следствие пришло к выводу, что на этот случай шведская юрисдикция не распространяется, и поэтому расследование должно быть закрыто", - говорится в сообщении.

Шведы торопятся передать ответственность за дальнейшее расследование Дании и Германии. Но одна из пострадавших от уничтожения ниток газопровода стран ЕС особого рвения не проявляет. Американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш объясняет почему: "Швеция и Дания знали о том, что США практиковали погружения в Балтийском море на протяжении нескольких месяцев перед взрывами. Нет никаких свидетельств того, что президент США Джо Байден за прошедшие 16 месяцев с момента уничтожения трубопроводов поручил своим экспертам провести расследование взрывов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также не приложил каких-либо заметных усилий, чтобы определить, кто это сделал".

За нежелание канцлера Шольца провести объективное расследование и назвать виновных расплачивается вся Германия. Ведь дешевый российских газ давал немецкому бизнесу весомые конкурентные преимущества. Теперь ФРГ - один из крупнейших покупателей американского СПГ. Который в несколько раз дороже. Так что особо даже и искать не нужно, кому было выгодно уничтожение "Северных потоков". Джо Байден открыто угрожал остановить работу газопроводов. Россию к расследованию даже не подпустили.

"Какая-либо информация о ходе шведского расследования до российской стороны не доводилась. Минуточку, вы сначала мотивируете закрытие расследования тем, что Швеция к этому всему как бы отношения не имеет. А с другой стороны - радостно сообщаете, что та страна, которая имеет отношение к расследованию, не получала от вас ничего по ходу расследования. Что ж это за сумасшедший дом такой. Да это не фарс. Это психбольница", - указала представитель МИД России Мария Захарова.

Американцы же пытались скормить международному сообществу версию о том, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, а взрывчатку доставили на частной яхте.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на ЗАЭС - уже в четвертый раз. И снова убеждается: российские военные обеспечивают не только его личную безопасность, но и ядерную. Защищают атомную станцию от атак киевского режима. Ведь там находятся не только ядерный реактор и хранилище отходов, но и персонал. Граждане России. При этом обстрелы стратегического объекта продолжаются. Но Рафаэль Гросси упорно уходит от ответа на вопрос, с чьей стороны летят снаряды.

Раскрыть миру глаза на террористическую деятельность шайки Зеленского Москва пытается в ООН. На срочном заседании Совбеза постпред нашей страны Василий Небензя докладывает об очередном чудовищном преступлении против мирных жителей - Лисичанск, циничный удар по пекарне, 28 погибших.

"За последние полтора месяца это уже четвертый теракт подобного рода. Действия киевского режима поражают своей жестокостью и изощрённой человеконенавистнической природой. Обстрелы в Белгороде, два удара по Донецку, теперь в Лисичанске происходили в нерабочие и праздничные дни в местах большого скопления мирных граждан, причем время удара неизменно совпадало с пиковым посещением того или иного объекта", - подчеркнул дипломат.

Со стороны коллективного Запада - ни осуждения, ни даже намека на возможность наказания. Наоборот, глава европейской дипломатии требует давать Киеву все, что попросят. В украинской столице для Жозепа Борреля устроили традиционное шоу - воздушная тревога и пробежка до бомбоубежища. Так западные гастролеры охотнее обещают деньги и оружие. Верховная Рада аккурат под приезд высокого гостя в первом чтении приняла драконовский законопроект о мобилизации. Чтобы кураторы не сомневались: будут деньги для режима - будет война до последнего украинца.

Несмотря на попытки и дальше выкачивать деньги американских и европейских налогоплательщиков на продолжение конфликта, западным спецслужбам финал известен.

"Условия для политического будущего будет устанавливать Россия. Вопрос заключается в том, будет ли в Киеве принято решение капитулировать, что очень сложно при Зеленском, или Россия продолжит, пока у них не будет иного выбора, кроме как капитулировать", - заявил Аластер Крук, экс-сотрудник MI6.

Первыми с тонущего корабля пытаются сбежать те, кто провозгласил себя самыми рьяными патриотами. На одном из львовских телеканалов представители запрещенного и признанного в России террористическим батальона "Айдар" потребовали возможности вывезти семьи в Европу, когда фронт провалится. Смелые в расправах над мирными жителями Донбасса боевики опасаются возмездия.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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