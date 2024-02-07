Медведев: Россия в случае войны с НАТО будет действовать не по сценарию СВО

Политик предупредил, что ждет в этом случае Запад и весь мир

Хотя Россия многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и Евросоюза, крайне опасная болтовня на эту тему продолжается. Об этом в среду, 7 февраля, рассказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул в своем Telegram-канале, что "если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдет по сценарию СВО". Бои не будут вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, поскольку "ввиду несопоставимости наших военных потенциалов у нас просто не останется выбора".

Ответ будет асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему.

Ранее специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина подтвердил, что февральские учения Североатлантического альянса Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник — 2024") направлены на сдерживание России, которую альянс считает "угрозой".

При этом Дмитрий Медведев подчеркивал, что Западу не удастся напугать своим "жирным трансгендерным задом" русского ежа. Политик предупредил: если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов, они станут законной целью для ВС России и будут безжалостно уничтожены как враги.

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