Закон о мобилизации прошел первое чтение в Верховной раде

В текст ко второму чтению предстоит внести ряд правок

Верховная рада Украины в среду, 7 февраля, приняла в первом чтении поправки в законодательство, ужесточающие правила и принципы мобилизации в украинскую армию. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

По словам парламентария, "законопроект принят без предложений комитета", поэтому далее предстоит "внесение правок до 21 февраля и второе чтение".

Железняк предположил, что "будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", сообщает ТАСС.

Ранее народный депутат Виктория Сюмар рассказала, что антикоррупционный комитет Верховной рады забраковал новый проект закона о мобилизации, разработанный правительством, поскольку считает, что он "несет коррупционные риски". Это, в частности, было связано с тем, что "снова кабмин будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным".

Российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что украинская армия потеряла за январь 2024 года более 23 тысячи человек убитыми и ранеными. По словам глава Минобороны России, Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны.

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