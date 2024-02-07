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МИД пригрозил ответом на учения НАТО в Скандинавии

16:37
  • среда
  • 07 февраля 2024

Речь идет о маневрах Nordic Response

Учения Североатлантического альянса Nordic Response в Скандинавии чреваты дополнительной эскалацией в Евроарктическом регионе. Такое заявление сделали в среду, 7 февраля, в российском Министерстве иностранных дел.
Совместные военно-морские учения проведут Россия, Китай и Иран

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова, подобные действия наносят ущерб безопасности самой Норвегии, фактически добровольно отказывающейся от собственных независимости и суверенитета.

Россия не оставит без ответа наращивание потенциала НАТО у своих границ и предпримет адекватные оборонительные меры, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не исключает возможности войны с Россией в будущем. По мнению политика, необходимо готовиться к подобному варианту развития событий.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что Россия в случае войны с НАТО будет действовать не по сценарию спецоперации — "будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками". Как подчеркнул политик, "это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис".

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