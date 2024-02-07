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Захарова объяснила закрытие Швецией расследования по "Северным потокам"

16:58
  • среда
  • 07 февраля 2024

Стокгольм боится, что правда вскроется

Решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам" не поддается логике. Такое заявление сделала в среду, 7 февраля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Швеция решила закрыть расследование диверсии на "Северных потоках"

Как отметила спикер внешнеполитического ведомства, комментируя закрытие шведского расследования диверсии на газопроводах системы "Северный поток", Стокгольм боится раскрыть правду, сообщает РИА Новости.

Американский журналист Сеймур Херш уверяет, что власти Дании и Швеции прекрасно знали о том, кто причастен к подрыву газопровода. По мнению Херша, вина за подрыв российских газопроводов лежит лично на президенте США, а "неспособность этих двух стран завершить расследование, возможно, объясняется тем, что, как мне сказали, некоторые высокопоставленные чиновники в обеих странах прекрасно понимали, что происходит".

О роли Соединенных Штатах в диверсии на "Северных потоках", видимо, осведомлен и нынешний глава МИД Польши Радослав Сикорский, который еще в 2022 году написал по этому поводу: "Мелочь, а приятно" и "Спасибо, США". Однако когда политика попросили объясниться на этот счет, он уклонился от ответа на вопрос.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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