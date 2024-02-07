На "Фукусиме" произошла утечка радиоактивной воды

ЧП произошло во время промывки очистительной установки

В Японии на АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды. По оценке специалистов, общий объем жидкости - более пяти с половиной тонн. Концентрация радионуклидов в ней - в том числе цезия и стронция - превышает норму в 14 миллионов раз.

ЧП произошло во время промывки очистительной установки пресной водой. По неизвестным пока причинам 10 из 16 клапанов на ней оказались открыты. Значительная часть загрязненной жидкости просочилась сквозь щели между металлическими щитами, которые закрывают землю вокруг станции, и впиталась в почву. При этом попадания в океан, как сообщают японские власти, не зафиксировано.

АЭС "Фукусима" оказалась выведена из строя в марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"