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Глава МАГАТЭ отказался подтвердить обстрелы ЗАЭС Украиной

17:26
  • среда
  • 07 февраля 2024

Агентство якобы не собрало достаточно доказательств

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто вел обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое заявление сделал в среду, 7 февраля, генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в ходе очередного визита на объект.
Гросси заявил о реальной угрозе большой аварии на ЗАЭС

Гросси напомнил про мандат Совбеза ООН, полученный МАГАТЭ для мониторинга ситуации на ЗАЭС в свете российско-украинского конфликта. Однако, как подчеркнул глава агентства, мандат был выдан лишь в мае 2023 года, а "что было до этого времени, в частности летом 2022 года, мы прокомментировать никак не можем".

Но и в период действия мандата, по словам Гросси, подтвердить обстрелы ЗАЭС Украиной он не может. Гендиректор МАГАТЭ заявил, что "необходимо дождаться и проанализировать всю доступную информацию", воздерживаясь при этом от "скоропостижных выводов", сообщает ТАСС.

Российская сторона предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, однако Украина не прекращает попытки устроить диверсию на атомном объекте. Только в период с 8 по 15 января российские военные подавили более 130 украинских беспилотников, запущенных в сторону электростанции.

При этом представитель российского Министерства иностранных дел Константин Воронцов обвинял Запад в предоставлении Киеву разведывательных данных для осуществления новых ударов по территории Запорожской атомной электростанции.  

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