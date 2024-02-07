Собянин выделил грант на проведение Московского международного кинофестиваля

Мероприятие состоится в апреле

В апреле 2024 года состоится 46-й Московский международный кинофестиваль - соответствующий грант выделило столичное правительство. Постановление о выделении гранта из городского бюджета подписал мэр Сергей Собянин.

Фестиваль пройдет в период с 19 по 26 апреля, передает информагентство "Москва". Президентом фестиваля является Никита Михалков.

Впервые ММКФ прошел в 1935 году под председательством режиссера Сергея Эйзенштейна. С 2000-го мероприятие проводится ежегодно.

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