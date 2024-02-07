Минтруд оценил рост реальных зарплат россиян в 2023 году

Повышение уровня благосостояния граждан является приоритетом властей

Реальная заработная плата граждан России за 2023 год увеличилась на 7,7%. Это обусловлено рынком труда соискателей и высоким спросом на кадры, рассказал в среду, 7 февраля, российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава Минтруда подчеркнул, что безработица в стране удерживается на рекордно низком уровне, а численность работающих россиян за год возросла на 1,6 миллиона человек.

Такое активное вовлечение граждан в экономику стало возможным, в том числе, благодаря государственной службе занятости, которая работает не только с соискателями, но и с работодателями, цитирует Котякова РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что обеспечение благосостояния россиян является главной задачей властей, поэтому доходы российских граждан растут темпами выше инфляции – за неполный 2023 год они прибавили 7,5%.

Минимальный размер оплаты труда вырос в России в очередной раз с 1 января 2024 года — на 18,5%, до 19 242 рубля. Благодаря этому увеличилась зарплата примерно 4,8 миллиона россиян, также это влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничные и другие социальные выплаты.

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