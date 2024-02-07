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Путин потребовал сдержать рост цен на авиабилеты

17:35
  • среда
  • 07 февраля 2024

Президент проводит совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабмином в среду, 7 февраля, отдельно остановился на вопросе стоимости авиабилетов.

Глава государства подчеркнул, что важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов.

Эти вопросы должны быть в приоритете как у перевозчиков, так и у министерства транспорта и других профильных ведомств, заявил Владимир Путин.

Еще в апреле 2023 года Федеральное агентство воздушного транспорта подчеркивало, что необоснованный рост стоимости билетов недопустим, любое ценовое увеличение должно иметь основания. Перевозчикам посоветовали проанализировать тарифообразование, чтобы стоимость авиаперевозок оставалась доступной для россиян.

При этом в 2022 году стоимость авиабилетов в России сохранялась на уровне предшествовавших двух лет. Глава Минтранса Виталий Савельев подчеркивал, что это произошло в результате реализации мер поддержки отрасли.

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