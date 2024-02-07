Выборы-2024: кандидаты в президенты и их представители встречаются с избирателями

Голосование состоится 15, 16 и 17 марта

Ставрополь. На встречу с преподавателями и студентами Северо-Кавказского федерального университета приехал Артем Жога - сопредседатель избирательного штаба самовыдвиженца Владимира Путина. Одна из главных тем - молодежная политика. Люди здесь активно участвуют в жизни родного края и в целом страны, в том числе занимаются волонтерством. Все последние годы в России последовательно усиливается роль подрастающего поколения, а с началам СВО молодежь почувствовала свою силу и значимость еще сильнее.

Единый кандидат в президенты от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков работает на Дальнем Востоке. В среду он посетил Хабаровск, где одной из обсуждаемых тем стало аварийное жилье. В центральном районе города среди высоток остался двухэтажный деревянный дом, который требует расселения.

Николай Харитонов, кандидат в президенты от КПРФ, приехал на продовольственный рынок в Красноярске. Там он прошелся по торговым рядам, попробовал красной икры, оценил качество колбас, мяса и молочной продукции.

Тур по городам России продолжает и Леонид Слуцкий. Кандидат в президенты от ЛДПР приехал в Омск, где встретился с губернатором региона и местными жителями. Одно из предложений политика касается обучения в школах детей мигрантов.

"Поступление в детский садик, поступление в школу для детей мигрантов должно обязательно быть на основе собеседования. Собеседования, целью которого является выяснить уровень знания русского языка. И только когда этот уровень достаточно серьезный, ребенок может идти в детский сад, ребенок может идти в школу", - отметил Слуцкий.

На данный момент четыре кандидата официально зарегистрированы. Еще двое претендентов ожидают завтрашнего решения Центризбиркома. После этого список политических конкурентов на выборах президента будет определен окончательно. Они пройдут 15, 16 и 17 марта.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"