В Москве и области разбушевалась "Ольга"

Циклон обещает побить многолетние рекорды по количеству осадков

Мощнейший снегопад. Практически нулевая видимость. Дорожный коллапс. На подмосковных трассах - одна за другой массовые аварии. Около 30 машин столкнулись в районе города Ступино. Один человек погиб, 15 пострадали.

"29 автомобилей получили механические повреждения. Движение транспортных средств в сторону Москвы ограничено. Организован объезд через Каширское шоссе. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

На другой трассе в ДТП попали 22 автомобиля, есть несколько пострадавших. Причем -случилось сразу семь аварий - через каждые 300 метров.

Массовое столкновение произошло и на 64-м километре Киевского шоссе. Заторы и ДТП были и на Ленинградке в сторону аэропорта "Шереметьево" и на Пятницком шоссе - там столкнулись грузовик и маршрутка. Вероятно, водители проигнорировали предупреждения синоптиков о сильном снегопаде и не соблюдали дистанцию и скоростной режим на дороге.

В столице патрули ЦОДД - 36 экипажей - работают в усиленном режиме, на МКАДе и вылетных магистралях буксируют фуры, предотвращают аварии. Столичные коммунальные службы - уже далеко не первый раз этой зимой - круглосуточно ведут борьбу со снегом. Колонны спецтехники постоянно на трассах. А кроме того, чистят тротуары, подходы к остановкам и социальным объектам.

"По поручению мэра приняты дополнительные меры по привлечению сил, мы привлекли дополнительно на территории каждого административного округа силы других подразделений городских, увеличили количество необходимой техники. Работы будут вестись в круглосуточном режиме. Достаточно сказать, что по одному центру будет привлечено дополнительно до 15 тысяч человек", - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Все это дело рук стихии по имени "Ольга". Так неофициально назвали обрушившийся на столичный регион циклон.

"Этот циклон образовался над Северным морем, прошел по побережью Северной Европы и переместился через Калининградскую область в центр европейской территории. Дальше его путь лежит в Поволжье и за Урал", - объяснила Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.

Судя по всему, "Ольга" покажет себя и там, к тому же в Поволжье она объединится с предыдущим циклоном, тоже вызвавшим серьезные снежные заносы.

"Света белого не видно" - такая картина на дорогах сейчас во многих российских регионах. В Челябинской области из-за сильной метели погиб человек, он перебегал через дорогу и не заметил фуру. В горном Дагестане снежные сугробы такие, что практически не выбраться из дома. Некоторые участки трасс из-за гололеда и плохой видимости просто закрыты. Отрезаны около десяти сел.

И везде метели и снегопады не собираются сдаваться. Что же касается столицы, то сильный снег и порывы ветра до 15 метров секунду по прогнозам прекратятся только ночью. Температура понизится до минус 15 градусов. И в следующие дни похолодание продолжится. К выходным уже - 20-градусные морозы. Зато в гости к москвичам заглянет солнце.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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